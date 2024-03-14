Санкт-Петербург, 14 марта, 2024, 04:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мировой судья не принял у женщины заявление о расторжении однополого брака, который был заключён в Копенгагене в 2017 году. Об этом сообщила глава объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Cour Internationale de Justice Одежда судьи

«Брак продержался шесть лет, в феврале 2023 года отношения были прекращены. Детей совместных нет, спора о разделе совместно нажитого имущества тоже», — написала Лебедева в Telegram-канале.

При этом одна из девушек отказалась разводиться, тогда другая решила обратиться в суд.

Судья изучил ситуацию и пояснил, что в России добровольный брачный союз заключается между мужчиной и женщиной, в данном случае ситуация иная. Нормы иностранного семейного права не применимы в России и противоречат основам правопорядка.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября 2023 года Верховный суд России признал экстремистской деятельность международного общественного движения ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) и запретил её на территории страны на основании обращения Минюста. Требование о запрете организации связано с тем, что в деятельности ЛГБТ-движения на территории России неоднократно выявляли различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

Министерство юстиции в марте 2024 года внесло в перечень ликвидированных и запрещённых в России экстремистских организаций движение ЛГБТ и его структурные подразделения.