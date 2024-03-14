Вашингтон, 14 марта, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Компании SpaceX позволили провести очередной испытательный запуск космического корабля Starship, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Twitter@SpaceX SpaceX Starship

«FFA разрешает третий орбитальный испытательный полет корабля Starship Super Heavy», — уточнили в ведомстве.

Управление убедилось в том, что компания SpaceX удовлетворила все требования экологической безопасности и финансовой ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября 2023 года второй запуск Starship осуществляли с площадки SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке Техаса. Связь с кораблём была потеряна через 10 минут после старта. После отделения первая ступень сверхтяжелой ракеты взорвалась в воздухе. Момент отделения и взрыва попал на видео. Изначально планировалось, что в ходе тестового орбитального полёта после отделения от носителя корабль выполнит один неполный виток вокруг Земли и совершит управляемое приводнение в Тихом океане.

Первый испытательный запуск ракеты-носителя SpaceX прошёл 20 апреля. Он также закончился провалом. Спустя несколько минут после запуска произошло нештатное отделение второй ступени ракеты. Ракета взорвалась в воздухе на пятой минуте полёта.

Американский предприниматель Илон Маск после первой неудачи пояснил, что компания SpaceX изначально планировала заложить в основание стартовой площадки плиту с водяным охлаждением, но не уложилась по срокам, цемент не выдержал нагрузок при испытательном пуске. В SpaceX уточнили, что взрыв прототипа космического корабля Starship был целенаправленным и произошёл по команде сотрудников из-за неполадок с несколькими двигателями.