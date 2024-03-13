Москва, 14 марта, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин признал утратившими силу отдельные пункты указа от 2023 года, согласно которому иностранные доли в российской «дочке» Danone передавались во временное управление Росимуществу. Соответствующий указ опубликован 13 марта 2024 года на портале правовых актов. В силу он вступает со момента публикации.

Mj-bird Рефрижератор Danone

Согласно документу, Росимуществу в том числе были переданы акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Новым указом президента эти пункты признаны утратившими силу.

В феврале Danone заявляла, что намерена продать свои активы в России молочному предприятию «Вамин Татарстан» за 17,7 млрд рублей (191,5 млн долларов).

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone во временное управление Росимущества. Генеральным директором был назначен Якуб Закриев.

Руководители Danone ранее заявляли о планах продать российские активы немецкой компании Ekosem Agrar AG, являющейся головной структурой компании «Эконива». Сделку хотели провести в Дубае, где сначала должна была появиться «дочка» Danone, которая будет вести продажу 80% российских активов Danone, а остальные 20% останутся под управлением французской компании.

Сделка по продаже российской части Danone оценивается в 360 млн евро, хотя ранее российские активы Danone оценивали в 1 млрд евро.

Президент Путин в июле 2023 года во время Петербургского международного экономического форума говорил, что под многими зарубежными брендами уже давно продаётся продукция, которая производится на отечественных мощностях и по сути — это российские товары, только с иностранным логотипом.

При этом Путин отметил, что власти никогда никого не выгоняли с отечественного рынка, даже наоборот предлагали западным компаниям подумать о последствиях.