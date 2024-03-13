Москва, 14 марта, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Российские бойцы примут участие в голосовании на выборах главы государства прямо на фронте, подавая тем самым пример всем. Об этом заявил в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин, которое показали в эфире Первого канала 14 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«Голосовать будут и наши бойцы на фронте. Они, проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну. И, участвуя в выборах, подают всем нам пример», — подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства назвал участие в предстоящих выборах проявлением патриотических чувств.

Насколько важно участие в выборах, прекрасно понимают жители Донбасса и Новороссии, голосовавшие на референдумах за единство с Россией в тяжелейших условиях, отметил Путин. Он добавил, что в ходе голосования на президентских выборах жителям новых российских регионов также предстоит сделать свой выбор.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что Украина пытается атаковать российские регионы главным образом для того, чтобы помешать выборному процессу. Он отметил, что попытки атак со стороны ВСУ происходят на фоне боевых неудач киевского режима. Украинским силам нужно продемонстрировать хотя бы что-то, добавил Путин.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

По данным источника «РИА Новости» в Госдуме, инаугурация президента России состоится 7 мая.