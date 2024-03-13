Москва, 14 марта, 2024, 01:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своём видеообращении в эфире Первого канала 14 марта призвал россиян принять участие в предстоящих выборах. Глава государства подчеркнул, что российские граждане не раз доказывали, что умеют защищать свободу и безопасность.

Kremlin.ru Владимир Путин

Путин призвал прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного кандидата, за успешное будущее страны.

«Мы уже доказали, что умеем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости», — сказал Владимир Путин.

Президент также акцентировал, что нужно быть сплоченными, чтобы и дальше преодолевать трудности и достойно отвечать на сложные вызовы.

«Убеждён, вы понимаете, какой непростой период у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе», — призвал глава российского государства.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин в преддверии президентских выборов записал видеообращение к россиянам, в котором призвал реализовать своё избирательное право.

Президент отметил, что каждый голос ценен и значим. Избирательные участки, заверил Владимир Путин в своём обращении, будут открыты в каждом городе, посёлке, селе. Голосование пройдёт с 15 по 17 марта.