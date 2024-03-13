Москва, 14 марта, 2024, 01:25 — ИА Регнум. На предстоящих выборах президента страны россиянам предстоит не просто проголосовать, а заявить о своей воле и устремлениях. Именно народ определяет судьбу России, отметил в своём обращении к россиянам, которое показал Первый канал, глава государства Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы — это шаг в будущее», — заявил российский лидер, подчеркнув значимость и ценность каждого голоса.

По словам Путина, единственным источником власти в России является народ, это ключевое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только граждане России определяют судьбу Отечества, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта. В 45 странах мира организовали досрочное голосование на 67 избирательных участках. В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Согласно российскому законодательству, для регистрации на выборах самовыдвиженец должен представить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей. В поддержку Путина в качестве кандидата было собрано в 10 раз больше требуемых подписей.