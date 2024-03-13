София, 14 марта, 2024, 01:05 — ИА Регнум. На 79-м году жизни умер патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит (в миру — Симеон Димитров). Об этом сообщили в эфире национального телевидения со ссылкой на епископа Болгарской православной церкви Антония.

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Отмечается, что официальное заявление о смерти патриарха последует в ближайшее время.

Также о кончине митрополита Софийского Неофита сообщили журналисты агентства BGNES, «Дарик-радио», газеты «24 часа»и другие СМИ.

Митрополит родился 15 октября 1945 года в Софии. В 2013 году он был избран патриархом Болгарской православной церкви и митрополитом Софийским.

В сентябре 2022 года патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит в экстренном порядке был госпитализирован в одну из центральных клиник столицы Болгарии. Причиной отправки клирика в больницу стало обострение его хронического заболевания.

Неофит был последовательным сторонником сближения Болгарии с Россией. Он выступал за сохранение памятников русской культуры на болгарской территории, а также за развитие дипломатических связей между Софией и Москвой.