Москва, 14 марта, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин в преддверии президентских выборов записал видеообращение к россиянам, в котором призвал реализовать своё избирательное право.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент отметил, что каждый голос ценен и значим.

Избирательные участки, заверил Владимир Путин в своём обращении, которое показал Первый канал, будут открыты в каждом городе, посёлке, селе.

«Все мы, многонациональный народ России — одна большая семья. Мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране, хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет», — сказал российский лидер, добавив, что нужно прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного кандидата, за успешное будущее страны.

Как сообщало ИА Регнум, все российские граждане имеют право принимать участие в голосовании на выборах президента России и каждый голос важен, заявил 12 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем требуется по закону.

Инаугурация избранного президента России пройдёт 7 мая.