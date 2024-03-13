Москва, 14 марта, 2024, 00:36 — ИА Регнум. Прапорщик Виталий Косякин, который эвакуирует и ремонтирует поврежденную в зоне спецоперации военную технику рассказал, как он с сослуживцами ремонтно-эвакуационной бригады вывозил с поля боя подбитый вертолёт.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Повреждённая винтокрылая машина находилась всего в 15 км от линии боевого соприкосновения с противником. Эвакуация заняла почти сутки.

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«Конечно это не танк, который потянули и уехали. Довольно-таки интересный эпизод был. Два крана снимали винты. Ставили его на трал. И вытаскивали ночью, на открытой местности», — рассказал Виталий Косякин на видео, опубликованном Минобороны РФ.

Боевики не сразу заметили движение российских военных и исчезновение вертолёта. По словам прапорщика, когда они с техникой покинули опасный участок, начался его интенсивный обстрел.

Косякин также рассказал, как его группе удавалось вывозить с поля боя и технику ВСУ: БМП, Bradley.

«Увозили на ходу, с полным боекомплектом», — пояснил боец.

Как сообщало ИА Регнум, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) на танках 12 марта попыталась вторгнуться на территорию России со стороны Харьковской области, но российские бойцы отразили штурм.

Сложная обстановка для украинской армии наблюдается практически по всей линии боевого соприкосновения, российские войска продолжают наступать на шести участках. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 13 марта в социальной сети.

Ситуация на Украине может дойти до переломного момента уже к лету из-за истощения ВСУ. Об этом написало хорватское издание Advanced.