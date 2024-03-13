Санкт-Петербург, 14 марта, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» 13 марта на своём поле обыграл московское «Динамо» в ответном четвертьфинальном матче «пути РПЛ» ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

Андрей Пронин ИА REGNUM Фанаты ЗЕНИТА

Встреча участников «золотой гонки» завершилась со счётом 2:0 — петербуржцы вышли в ½ финала «пути РПЛ», москвичи продолжат борьбу в «пути регионов».

Сине-бело-голубые в первом тайме были ближе к третьему голу, чем «Динамо» — к первому. Матео Кассьерра едва не оформил хет-трик, но не использовал два шанса и оформил дубль.

Как сообщало ИА Регнум, футбольный клуб «Локомотив» не удержал победу в матче с последней командой чемпионата. На своём поле «железнодорожники» сыграли вничью с «Сочи».

«Локомотив» набрал 32 очка и догнал ЦСКА, который идёт на 4-м месте. Футбольный клуб «Сочи» остался на последней строчке турнирной таблицы. У южан 13 очков. На один балл их опережает «Балтика» из Калининграда.

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) 3 марта на «ВТБ Арене» московское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив».

2 марта «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в Санкт-Петербурге. Во время игры главный арбитр Сергей Карасёв показал Сергею Семаку жёлтую карточку. Кроме того, футболисты каждой из команд получили по четыре жёлтые карточки.

Также 2 марта московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» со счётом 1:1. Игроки «Оренбурга» смогли отыграться в добавленное время, на четвёртой компенсированной минуте благодаря голу защитника Матиаса Переса.