Москва, 13 марта, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Нидерланды будут требовать экстрадиции арестованного на основании так называемого «красного уведомления» в Дубае футболиста московского «Спартака» нидерландца Квинси Промеса. Об этом «РИА Новости» заявили в прокуратуре королевства.

Садовников Дмитрий

«Красное уведомление» — это запрос о поиске и временном аресте лица. Решение об экстрадиции может быть принято во время содержания кого-либо под стражей. Повторное уведомление основывается на ордере на арест или постановлении суда, выданном запрашивающей страной, в данном случае — Нидерландами.

В ОЭА применяют собственные законы при принятии решения об аресте кого-либо.

Таким образом, арестовали Промеса на основании «красного уведомления», значит Нидерланды будут требовать экстрадиции футболиста, заключило издание.

При этом, футболист может возражать против его экстрадиции. До сегодняшнего дня обвиняемый находился под домашним арестом, но этот срок был заменён пребыванием в тюрьме.

Как сообщало ИА Регнум, Квинси Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

3 марта президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что Промес не должен играть в России в случае, если его вину докажут. Он отметил также, что пока дело футболиста не закрыли, в России действует презумпция невиновности.

Суд Амстердама 14 февраля приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов запрашивала для футболиста девять лет лишения свободы.