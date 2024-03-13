Дубай, ОАЭ, 13 марта, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Футболист московского «Спартака» нидерландец Квинси Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сообщает De Telegraaf.

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32-летнего Промеса арестовали 13 марта в связи с запросом об экстрадиции из Нидерландов. Ему предстоит отбывать длительный тюремный срок за участие в торговле кокаином и нанесение ножевого ранения двоюродному брату на вечеринке.

Окружной суд Амстердама приговорил бывшего игрока «Аякса» и сборной Нидерландов к 6 и 1,5 годам тюремного заключения соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять ещё некоторое время. Об этом заявила 13 марта пресс-служба ФК.

Суд Амстердама 14 февраля приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов запрашивала для футболиста девять лет лишения свободы.

1 марта Промеса задержали в Дубае при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум и доставили в полицейский участок. Из-за этого игрок не смог улететь из Дубая в Россию вместе с остальными футболистами «красно-белых».

4 марта стало известно, что форвард московского футбольного клуба «Спартак» находится под домашним арестом в Объединённых Арабских Эмиратах. Футболиста могут экстрадировать в Нидерланды.