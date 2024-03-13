Москва, 13 марта, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Американская кондитерская компания Mondelez International решила отказаться от поставок своей продукции, в том числе шоколада Milka и Alpen Gold, в гипермаркеты сети «Лента». Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе ритейлера.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«В результате переговоров наши партнёры приняли решение отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны нашим покупателям», — ответила пресс-служба на вопрос о пропаже из ассортимента магазинов сладостей от Mondelez.

На сайте «Лента» ассортимент продукции компании ограничен, хотя некоторые виды шоколада ещё представлены. Большая часть товаров уже закончилась.

Как сообщало ИА Регнум, после введения антироссийских санкций Mondelez приостановила рекламу и инвестиции в России. Производитель пояснил, что сосредоточится на базовых предложениях и продолжит оценивать ситуацию, корректируя её по мере необходимости.

Кроме того, кондитерский холдинг попал в украинский список нежелательных компаний из-за работы на территории России после введения против неё санкций.

Среди брендов, принадлежащих американской компании Mondelez International — Oreo, Mars, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny и некоторые другие.

В Скандинавии в 2023 году отказались от работы с производителем печенья Oreo из-за отказа покинуть российский рынок.