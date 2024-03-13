Москва, 13 марта, 2024, 21:45 — ИА Регнум. День искусственного интеллекта прошел в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. Специалисты компании представили посетителям инструменты ИИ, применяемые в корпоративном программном обеспечении.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ показали искусственный интеллект, ускоряющий поиск нефти

Сотрудники красноярского научного института рассказали о сейсморазведке — методе, который позволяет понять структуру пластов, залегающих на тысячах метров под землёй. С учетом результатов этого метода закладываются все скважины «Роснефти». ИИ обеспечивает точность интерпретации сейсмоданных на уровне экспертов отрасли, сокращая при этом время интерпретации с двух недель до пяти часов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ показали искусственный интеллект, ускоряющий поиск нефти

Посетители выставки узнали о применении элементов ИИ в проекте «Цифровое месторождение». Сегодня нейросети помогают измерять дебиты нефтяных скважин в режиме реального времени, проводить диагностику отклонений и прогнозировать время работы насосных установок. Алгоритмы машинного обучения обеспечивают круглосуточный контроль механизированного фонда скважин, системы сбора и подготовки продукции.

В павильоне состоялись виртуальные экскурсии по объектам «Роснефти». В VR-разработках использованы технологии, которые позволяют перемещаться по действующим промышленным объектам и взаимодействовать с оборудованием.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ показали искусственный интеллект, ускоряющий поиск нефти

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.