Санкт-Петербург, 12 марта, 2024, 21:37 — ИА Регнум. В Петербурге стартует набор студентов в корпоративную магистратуру «Распределённые веб-сервисы», сообщила 13 марта VK. Образовательная программа подготовлена совместно VK Education и Институтом прикладных компьютерных наук ИТМО и рассчитана на подготовку специалистов, отвечающих за работу высоконагруженных систем.

Обучение будет проходить в очном формате, оно рассчитано на абитуриентов с базовым IT-образованием. По окончании программы лучшие выпускники смогут получить предложение о работе в VK.

В рамках обучения студенты смогут освоить навыки, необходимые для построения и развития карьеры backend-разработчика, специалиста по обеспечению качества, системного администратора, DevOps — и SRE-инженера, архитектора программного обеспечения. По мере развития карьеры они смогут претендовать на позиции руководителя разработки или эксплуатации и технического или операционного директора, отметила пресс-служба.

В каждом семестре студентам предстоит изучить от пяти до шести дисциплин. В учебный план входят курсы по углубленным базам данных, NoSQL, Highload разработке, углубленному программированию на Java, машинному обучению, нагрузочному и стресс-тестированию распределенных систем, безопасности распределенных веб-приложений. Кроме того, студенты смогут расширить программу дополнительными курсами по выбору.

В программе делается акцент на практику, студенты с первого семестра будут учиться на реальных кейсах сервисов и продуктов VK, отметила пресс-служба. Занятия будут проводить специалисты компании и преподаватели ИТМО.

В 2024 году в программе предусмотрено 20 бюджетных и пять контрактных мест. Для поступления необходимо пройти онлайн-тестирование и очное собеседование.

«Найти молодых специалистов, способных эффективно решать задачи разработки, тестирования и эксплуатации распределенных веб-сервисов, является большим вызовом. Поэтому мы в тесном сотрудничестве с ИТМО продолжаем готовить сильные кадры в этом направлении. Уверен, что результатом станет выпуск на рынок готовых к работе над распределенными веб-сервисами талантливых молодых специалистов, ведь программа максимально насыщена практикой и реальными кейсами проектов VK», — отметил Вадим Цесько, руководитель программы, главный инженер технологической платформы VK.

Программа была открыта в 2023 году, и в первый же набор конкурс был одним из самых высоких среди всех программ магистратуры ИТМО — почти девять человек на место, заявил Антон Кузнецов, директор института прикладных компьютерных наук ИТМО. Он отметил, что это связано с проектным подходом и большим количеством преподавателей-практиков. Тесная связь с VK помогает ИТМО поддерживать актуальность дисциплин и вовремя подстраивать их под нужды индустрии, что дает выпускникам преимущество, добавил он.

Как сообщалось ранее, в феврале 2024 года VK открыла набор на оплачиваемую стажировку для студентов и молодых специалистов. Количество стажёрских позиций увеличилось втрое. Лучшие участники программы смогут получить возможность продолжить работу в VK. В 2024 году стажировка пройдет по более чем 30 IT — digital-направлениям, включая фронтенд-, бэкенд — и мобильную разработку, машинное обучение, аналитику, дизайн, тестирование, маркетинг и UX-исследования.