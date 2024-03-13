Грайворон, Белгородская область, 13 марта, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Город Грайворон Белгородской области попал под повторный обстрел со стороны ВСУ, сообщил 13 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении, также зафиксирован повторный прилёт в районе администрации округа», — написал он.

Также Гладков уточнил, что в городе частично нарушено электроснабжение, аварийные службы занимаются переподключением на резервные источники питания.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

13 марта российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) четвёртый раз за сутки объявила о ракетной опасности на территории Белгорода и области. Также в течение суток над территорией региона сбили несколько дронов ВСУ.