Сочи, Краснодарский край, 14 марта, 2024, 08:40 — ИА Регнум. В селе Раздольное города-курорта Сочи прошло открытие филиала гимназии № 9 им. Н. А. Островского. Учеников, учителей и родителей поздравили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Сочи Алексей Копайгородский.

AVA Губернатор Вениамин Кондратьев открыл новую школу в Сочи

«Видно, что в этом современном образовательном центре всё сделано с любовью к детям и учителям: созданы комфортные условия для учебы и отдыха, занятий творчеством и спортом. Каждый из ребят талантлив по-своему», — сказал глава региона. «И нам важно сделать всё для того, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и получить качественное образование», — добавил он.

Для участников церемонии провели экскурсию по учебному заведению. После этого почетный гость праздника летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Волков провел «урок из космоса».

Губернатор Вениамин Кондратьев высоко поблагодарил строителей за ответственный подход к своему делу.

Образовательное учреждение было построено девелопером AVA в 2023 году. Новая школа отвечает самым современным стандартам образования и оснащения и является крупнейшим учебным заведением в Сочи.

«Для нас было важно, построить современную школу, в которую каждый ребенок придет с удовольствием. Сегодняшние ученики завтра станут специалистами разных отраслей», — отметил президент холдинга Ваган Арутюнян. Он выразил убеждённость, что выпускники этой школы смогут получить качественное образование и сделать достойный выбор будущей профессии.

Площадь новой школы составляет 30 тысяч квадратных метров. Строительные работы были проведены застройщиком в рекордно короткие сроки. Трехэтажное здание с эксплуатируемой кровлей возвели по индивидуальному проекту. Оно включает в себя классы, кабинеты-практикумы, оснащенные современным оборудованием, просторные коридоры с продуманной навигацией и несколько спортивных залов. Также предусмотрен медицинский блок с прививочным и стоматологическим кабинетами и библиотека-медиатека, где можно отдохнуть и почитать книгу в мягком кресле. В местах для отдыха — стены, на которых можно рисовать, а в столовой полного цикла дети смогут перекусить или полноценно пообедать.

Войти в уютные классы и сесть за парты школьники смогут уже в четвертой четверти текущего года.