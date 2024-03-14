Краснодар, 14 марта, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Инвестиционный холдинг AVA Group представил новый бренд своего единого девелопера — AVA. На презентации, которая прошла в ТРЦ «СБС Мегамолл» в Краснодаре, представители группы рассказали партнерам и журналистам о ключевых изменениях в позиционировании бизнеса и новых стратегиях.

Лилия Штеклецкая AVA Group

«С 13 марта 2024 года все девелоперские проекты в разных городах и регионах страны будут реализовываться под единым брендом: AVA», — рассказала директор по связям с общественностью холдинга AVA Group Наталья Симонтенко.

Важной задачей в процессе ребрендинга было сохранение баланса между преемственностью и стремлением к инновациям. Принципы нового позиционирования AVA — сила, смелость, забота, надежность, нацеленность на будущее, а также следование концепции «Точно вовремя» и философии Аристотеля, согласно которой «удовольствие от работы приводит к совершенству в работе».

Одним из ключевых изменений станет объединение всех проектов на маркетплейсе AVADOM.RU. В 2024 году все этапы сделки по приобретению недвижимости будут доступны в режиме онлайн.

В ходе мероприятия автор популярного паблика «СловоДня» Кирилл Караваев рассказал о мерче, специально разработанном для бренда AVA. В свою очередь, директор консалтинговой компании GMK Сергей Разуваев поделился оценкой текущей ситуации на девелоперском рынке и рассказал об изменении подходов к формированию продукта.