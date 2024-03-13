Белгород, 13 марта, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Министерство обороны Российской Федерации

«Около 19.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, перед этим губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал, что ВСУ атаковали беспилотником село Гостищево в Белгородской области.

Губернатор отметил, что пострадавших нет. В результате взрыва была разрушена хозяйственная постройка в одном домовладении. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Вечером 13 марта российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) четвёртый раз за сутки сообщила об объявлении на территории Белгорода и Белгородской области ракетной опасности. Также в течение суток над территорией региона сбили несколько дронов.