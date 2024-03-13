Москва, 13 марта, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, который отменяет передачу во временное управление Росимущества иностранных долей в российской «дочке» компании Danone.

РИА Новости / Алексей Куденко

Соответствующий указ 13 марта был опубликован на портале правовых актов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Financial Times написала, что французская продовольственная компания Danone намерена продать свои активы в России молочному предприятию «Вамин Татарстан». По данным журналистов, эта компания заплатит 17,7 млрд рублей за получение контроля над российским бизнесом Danone. 7,7 млрд направят на погашение долга этого подразделения в России, а остальная часть пойдёт на оплату доли Danone.

16 июня 2023 года Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone во временное управление Росимущества. Генеральным директором компании назначили заместителя председателя правительства Чечни, министра сельского хозяйства республики Якуба Закриева.

В декабре 2023 года обозреватели Financial Times отметили, что новое руководство «Данон Россия» ведёт дела профессионально и без «вытаскивания оружия». Издание отметило, что обязанности гендиректора компании продолжает неофициально исполнять Чарли Каппетти, который занимал этот пост с 2017 года. Он и другие управленцы поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий, говорилось в сообщении.