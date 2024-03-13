Путин отменил передачу российских активов Danone в управление Росимущества
Москва, 13 марта, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, который отменяет передачу во временное управление Росимущества иностранных долей в российской «дочке» компании Danone.
Соответствующий указ 13 марта был опубликован на портале правовых актов.
Как передавало ИА Регнум, ранее Financial Times написала, что французская продовольственная компания Danone намерена продать свои активы в России молочному предприятию «Вамин Татарстан». По данным журналистов, эта компания заплатит 17,7 млрд рублей за получение контроля над российским бизнесом Danone. 7,7 млрд направят на погашение долга этого подразделения в России, а остальная часть пойдёт на оплату доли Danone.
16 июня 2023 года Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone во временное управление Росимущества. Генеральным директором компании назначили заместителя председателя правительства Чечни, министра сельского хозяйства республики Якуба Закриева.
В декабре 2023 года обозреватели Financial Times отметили, что новое руководство «Данон Россия» ведёт дела профессионально и без «вытаскивания оружия». Издание отметило, что обязанности гендиректора компании продолжает неофициально исполнять Чарли Каппетти, который занимал этот пост с 2017 года. Он и другие управленцы поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий, говорилось в сообщении.