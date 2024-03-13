Санкт-Петербург, 13 марта, 2024, 20:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге умер актёр театра и кино Алексей Четвертков. Об этом сообщил художественный руководитель театра «Глагол», где служил артист Константин Гершов.

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«Умер Алексей Четвертков. Мой младший друг. Актёр театра «Глагол». Горе», — написал он во «ВКонтакте».

Известно, что Алексею Четверткову было 58 лет. Он умер 12 марта.

В театре отметили, что артист играл там практически во всех спектаклях: в «Вишневом саде» — Лопахина, в «Сказе про Федота-стрельца…» — Царя, в «Борисе Годунове» — Гришку Отрепьева, в «Трёх мушкетерах» — Атоса, Людовика XIII, кардинала Ришелье, герцога Бэкингема и де Тревиля.

«Его роли — яркие, глубокие, умные, точные и запоминающиеся — принесли ему огромную и искреннюю любовь зрителей. Но он был не только замечательным актёром, но и прекрасным человеком — скромным, отзывчивым, полностью отдававшимся любимому делу и требовательным к себе», — говорится в некрологе, опубликованном в социальных сетях театра.

Труппа «Глагола» выразила соболезнования супруге артиста Татьяне, а также его родным и близким.

В кино Алексей Четвертков снимался мало. В его фильмографии всего три ленты — «Взломщик» (1987 год), «Дорога в Назарет» (2009 год) и сериал «Беглец», вышедший на экран в 2011 году.