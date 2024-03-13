Вашингтон, 13 марта, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Министерство обороны США на фоне провалов ВСУ приняло решение об изменении структуры своей армии, отметили в публикации 13 марта обозреватели «РИА Новости».

(сс) The U.S. Army

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный ранее жаловался, что западные страны не предоставили Киеву боевые самолеты, а без этого любое наступление обречено на провал, что и произошло с попыткой контрнаступления ВСУ, отметили авторы.

В последние десятилетия противники армии США ничего не могли противопоставить ей в небе, но сейчас ситуация изменилась, а «поделиться» с Украиной и Вашингтону, и ЕС оказалось нечем, сказано в материале. В итоге российская армейская авиация летом 2023 года расстреливала натовскую технику «как в тире», напомнили авторы.

В 2024 году ВСУ могут получить первые истребители F-16, но появление шести самолётов не сможет существенно поменять ситуацию на поле боя, потому что Россия обладает одной из самых мощных систем ПВО в мире, цитирует издание мнения экспертов.

В феврале 2024 года Пентагон опубликовал документ «Трансформация структуры армии». Он предполагает переориентацию ВС США с противоповстанческих и контртеррористических операций на крупномасштабные боевые действия против технологически развитых военных держав. Главными конкурентами США называются Китай и Россия, но события на Ближнем Востоке показали, что даже нерегулярные военные формирования уже получили доступ к крылатым ракетам и дронам, отметили авторы материала.

Теперь в Пентагоне хотят создать пять «многодоменных оперативных групп» с ракетными подразделениями, вооружёнными в том числе РСЗО HIMARS и гиперзвуковым оружием, резко усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а другие рода войск, включая силы специальных операций, сократить. При этом эксперты полагают, что на угрозу БПЛА минобороны США реагирует со значительным опозданием, добавили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВС США значительно отстали от российской армии в вопросе качества систем противовоздушной обороны. Санкции провалились, а Россия сейчас сильнее в военной сфере, чем была за всё время с 1980-х годов, отметил эксперт.

В феврале 2024 года министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО в случае поражения Украины придётся «воевать с Россией». Он назвал «очень тревожными» оценки, согласно которым российские войска на Украине продолжают продвигаться и добиваются успехов.