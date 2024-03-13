Москва, 13 марта, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об избиении девушки-таксиста в городе Дмитрове Московской области. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба ведомства.

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«В Дмитрове неадекватный мужчина из-за конфликта на дороге выбил стекло и начал избивать находившуюся за рулем неслышащую девушку-таксиста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследуется уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ). Кроме того, региональное следственное управление ходатайствует о передаче материалов уголовного дела из органов внутренних дел в своё производство.

Ранее в МВД сообщили, что мужчина в ходе движения посчитал, что водитель, управлявший автомобилем такси, должен был уступить проезд. После остановки он вышел из машины, разбил стекло со стороны водителя и нанес девушке-водителю удар кулаком в лицо. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, в Нижнем Тагиле мужчина потребовал от девушки-подростка уступить ему место в трамвае. Та отказалась, и мужчина вышел из себя, начал нецензурно выражаться, а затем с размаха ударил девушку в ухо. Однако пассажирке удалось сохранить равновесие. Кондуктор в конфликт не вмешалась, за подростка вступился полицейский, ехавший в этом же трамвае. Позднее в полицию с заявлением обратился отец 17-летней девушки. Сотрудники полиции проведут проверку и установят детали происшествия.