Санкт-Петербург, 13 марта, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Увольнение главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Владимира Ивича является ошибкой, поскольку возглавляемая им команда ещё могла бы побороться за первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил футболист, бывший капитан сборной России, член правления петербургского клуба «Зенит» Андрей Аршавин.

Новикова Юли

«Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко — это не такое большое отставание, и всё можно было исправить. Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич (Галицкий — президент и владелец ФК «Краснодар» — Прим. ред.) готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», — рассказал Аршавин «РБК Спорт».

Как сообщало ИА Регнум, сегодня стало известно, что футбольный клуб «Краснодар» сообщил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. Договор был заключен на два года в январе 2023 года. Однако он был прекращён ранее своего истечения.

Позже супруга бывшего владельца ФК «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что увольнение Ивича в середине самого успешного сезона в его истории — это самодурство. При этом она задалась вопросом, сколько лет «Краснодар» не может выиграть ни одного трофея. Салихова заявила, что не знает, кто в клубе спортивный директор, но финансов в него влито очень много, а результаты совсем не соответствуют сумме.