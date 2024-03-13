Вашингтон, 13 марта, 2024, 19:27 — ИА Регнум. В американском штате Флорида аллигатор напал на рыболова, который ловил рыбу в водоёме на поле для гольфа. Об этом сообщил телеканал Fox 35 Orlando.

Clément Bardot

По информации телеканала, аллигатор длиной около трёх метров набросился на мужчину, который пытался вытащить из воды пойманную рыбу. Хищник схватил мужчину за руку и откусил кисть.

Отмечается, что очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили о произошедшем. Пострадавшего доставили на вертолёте в больницу в Орландо.

Сотрудники Комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных были вынуждены усыпить аллигатора.

Как ранее сообщало ИА Регнум, во Флориде аллигаторы растерзали пожилую женщину, которая полола огород около своего дома. Она приблизилась к водоёму и, по разным версиям, либо случайно упала в воду, либо её утащил один из хищников. Там на неё набросились сразу два крупных аллигатора. Позднее специалисты поймали напавших рептилий, длина одной из них достигала 2,7 метра, другой — 2,3 метра.