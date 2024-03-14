Москва, 14 марта, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Реорганизацию участка на северо-востоке столицы сможет провести АО «Интел-Групп», которое подало в ходе торгов заявку на заключение договора о комплексном развитии территории. Компания планирует там построить общественно-деловые объекты, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

Для участия в аукционе на право реорганизации участка была подана одна заявка.

«Как единственному участнику аукциона город в ближайшее время предложит заключить компании договор о редевелопменте площадки. Инвестиции в развитие территории составят около 41,9 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта может превысить 1,2 миллиарда рублей. Благодаря реорганизации площадки будет создано не менее трех тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Территория находится между проспектом Мира, улицей Бажова, Будайским проездом и Проектируемым проездом № 1214, рядом расположен национальный парк «Лосиный остров». Сейчас там расположены склады и неэксплуатируемые объекты. По программе комплексного развития территорий в Ростокине появятся гостиничный комплекс, административно-бытовой центр со спорткомплексом и другие объекты.

«Девелоперу предстоит возвести на участке почти 190 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе гостиничный комплекс более чем на тысячу номеров площадью до 72 тысяч квадратных метров, а также административно-деловое здание со спорткомплексом, офисы, магазины, рестораны и кафе», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов по этой программе общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.