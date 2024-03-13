Пекин, 13 марта, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Китая всегда выступал за то, чтобы страны, владеющие ядерным оружием, придерживались концепции общей безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду слова президента РФ Владимира Путина о принципах применения Россией своего ядерного оружия.

Министерство иностранных дел КНР

«Я не знаком с соответствующими заявлениями российской стороны, но хотел бы отметить, что в январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны, подчеркнув, что в ядерной войне нельзя победить. Китай обратил внимание на то, что российская сторона неоднократно подтверждала этот принцип», — отметил дипломат.

Вместе с тем Ван Вэньбинь добавил, что Пекин всегда выступал за то, чтобы ядерные державы поддерживали глобальный стратегический баланс и стабильность в мире.

По его словам, сегодня все члены мирового сообщества должны предпринять реальные действия по деэскалации.

Как передавало ИА Регнум, Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии, которая не менялась. Также глава государства заявил, что российская ядерная триада является более современной, чем у любой другой страны.

Позже Несколько ведущих западных СМИ 13 марта обратили особое внимание на заявления Путина о ядерном оружии.

В материале CNN отмечается, что российский лидер заявил о военной и технической готовности России к ядерной войне, а также о том, что он не считает такую войну неизбежной.

Обозреватели британской газеты Express отметили, что президент России «выступил с серьезным предупреждением». Журналисты также процитировали слова Путина о том, что Россия разместит войска у границы с Финляндией.

Авторы немецкого журнала Spiegel расценили заявления Путина как предупреждение Западу или «угрозу», а журналисты Telegraph отметили, что президент России отметил отсутствие необходимости применять ядерное оружие на Украине.