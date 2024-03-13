Санкт-Петербург, 13 марта, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Петербургский суд отказался принять заявление на развод у женской пары (ЛГБТ — экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ), которая зарегистрировала «брак» в Копенгагене. Объединённая пресс-служба городских судов пояснила в Telegram-канале, что зарубежное семейное право в России не применяется.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение противоречит основам правопорядка РФ. Поскольку применение иностранного семейного права в данном случае невозможно, суд в принятии заявления отказал», — разъяснила позицию суда пресс-служба.

В посте говорится, что супруги — Екатерина и Елизавета расписались в 2017 году. Брак продержался шесть лет и в феврале этого года отношения женщин прекратились. Детей совместных у них нет, спора о разделе совместно нажитого имущества тоже. Однако Елизавета разводиться не хочет, поэтому Екатерина подала в суд.

«Где женились, там и разводитесь. <…> Девушки, в Копенгаген!» — резюмировала пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта министерство юстиции внесло в перечень ликвидированных и запрещённых в России экстремистских организаций движение ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его структурные подразделения.

Верховный суд 30 ноября признал экстремистской деятельность международного движения ЛГБТ и запретил её на территории страны на основании обращения Минюста. Министерство направило обращение в связи с тем, что неоднократно выявляло в деятельности этого движения признаки экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.