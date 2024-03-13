Москва, 13 марта, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Власти Армении, судя по всему, не осознают риски от расширения военного присутствия Франции в регионе, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Выбор партнёров и параметров обеспечения национальной безопасности — суверенное дело любой страны, но Ереван, «разворачиваясь» в сторону Франции, наращивая военно-техническое сотрудничество с ней, не осознаёт истинных намерений Парижа, сказала Захарова.

«Наивно полагать, что Франция готова или способна обеспечить безопасность Армении. Если бы такие возможности у Франции были, она бы применила их в тех странах, в которых у неё были буквально контрактные обязательства — это африканский континент. Миссии Франции в этих странах с треском провалились», — напомнила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, ранее Захарова отмечала, что Франция пытается представить себя в качестве миротворца в Закавказье, хотя миротворческую функцию в Нагорном Карабахе взяла на себя именно Россия. Усиление активности Парижа в регионе призвано компенсировать провал французской политики в Африке, добавила она.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Париж. По итогам встречи с ним президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддерживает усилия по установлению справедливого и устойчивого мира в Закавказье. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что Париж готов поставить Армении ракеты противовоздушной обороны.

В отличие от Франции, Россия не обещает безопасность Армении, а гарантирует её, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян. Но для этого необходимо, чтобы сама Армения занималась своей защитой, чего она в 2021–2022 годах не делала, подчеркнул эксперт.