Лондон, 13 марта, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Страны-члены Евросоюза собираются одобрить выделение 5 млрд евро на выделение военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира после достижения «сложного компромисса». Об этом пишет британская газета Financial Times.

Chris McGrath/ Global Look Press

В публикации говорится, что Франция, Греция и Кипр настаивали на возмещении фондом военной поддержки Украины вооружением европейского производства. Согласно мнению французского руководства, использование средств фонда поможет реализовать долгосрочные стратегические планы по развитию оборонно-промышленного комплекс Европейского союза.

При этом в материале отмечается, что другие челны ЕС настаивали «на большей гибкости» в вопросе закупки оружия в третьих странах и дальнейшего ускорения его поставок на Украину при необходимости.

Проект резолюции устанавливает приоритет европейской оборонной промышленности, за исключением случаев, когда ЕС не может обеспечить поставки в сроки.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта издание Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов писало, что принятие странами — членами Европейского союза решения по европейскому фонду для военной помощи Украине усложнилось из-за позиции Франции.

Уточнялось, что французская сторона потребовала принять условие об использовании средств фонда только для совместной закупки произведённой в ЕС техники, но в то же время намерена сделать исключение для инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ вне организации.

По информации издания, ряд дипломатов не уверен в том, что страны ЕС смогут договориться по этому фонду до следующего саммита, который пройдёт в конце марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что западные поставки вооружений не повлияют на ход спецоперации, а только сделают украинцам больнее. Он подчеркнул, что Россия достигнет всех поставленных целей СВО.