Москва, 13 марта, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Госдума и правительство уже начали работу над параметрами прогрессивной системы налогообложения. Об этом 13 марта сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Работа уже ведётся точно, на уровне Госдумы и правительства. Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», — приводит слова Аксакова «РИА Новости».

Он добавил, что поддерживает введение прогрессивной шкалы при налогообложении физлиц. По его мнению, начиная с годового дохода в 1 млн рублей, можно применять повышенную ставку НДФЛ в 15%, а после достижения 5 млн рублей — взимать налог по ставке 20%.

При этом депутат считает, что в отношении компаний должна быть более гибкая система.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, отвечая на вопрос о возможном введении прогрессивной системы налогообложения, заявил, что российское общество абсолютно нормально воспримет переход к этой системе. Он добавил, что власти намерены снизить налоговое бремя в том числе для многодетных семей, предпринять ещё целый ряд шагов по этому направлению.

Путин также отметил, что даже те, кто ранее были ярыми сторонниками плоской шкалы, сейчас считают, что в целом Россия созрела для избирательного налогообложения. Правительство этим вопросом должно заняться в самое ближайшее время и вместе с Госдумой представить предложения, заключил Путин.

Говоря о справедливом налогообложении, Путин имел в виду то, что зарабатывающие меньше граждане должны облагаться налогом в меньшей степени, 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, основные модальности и технологии прогрессивного налогообложения должны предложить депутаты Госдумы, проработка сейчас ведётся.