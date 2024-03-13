Лондон, 13 марта, 2024, 18:46 — ИА Регнум. В Великобритании скончался актёр Майкл Калвер, который снялся в пятом эпизоде саги «Звёздные войны». Об этом сообщает издание The Standard.

Кадр из видео Майкл Калвер

«Актёр Майкл Калвер, который исполнял роль капитана Ниды в фильме «Звёздные войны. Империя наносит ответный удар» скончался в Великобритании на 86-м году жизни», — говорится в материале.

По информации СМИ, актёр умер ещё 27 февраля.

Кинематографическая карьера Майкла Калвера длилась более полувека. Актёр снялся в таких известных картинах, как «Шерлок Холмс», «Путешествие в Индию», а также «Секретная армия». Первым в его фильмографии значится сериал «Летний театр», выпущенный ещё в 1954 году. Всего Калвер сыграл почти в сотне киноработ.