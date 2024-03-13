Вашингтон, 13 марта, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Специалисты Национального управления ядерной безопасности США не считают необходимым возобновление ядерных испытаний, заявил 13 марта первый заместитель руководителя управления Фрэнк Роуз.

Global Look Press

Приказ о проведении испытаний может отдать глава американского государства, отметил Роуз в ходе своего выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне.

«Согласно законам США, мы обязаны поддерживать готовность к проведению ядерных испытаний на случай, если президент даст нам такое указание, однако (управление — Прим. ред.) считает, что с учётом наших инвестиций в управление ядерным арсеналом нам не нужно возвращаться к испытаниям», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в интервью журналисту Дмитрию Киселёву президент Владимир Путин заявил, что в случае, если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. США не ратифицировали договор о запрете испытаний подобного рода, и Россия для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию, напомнил глава государства.

По словам Путина, Вашингтон рассматривает возможность проведения ядерных испытаний, и связано это с тем, что, когда появляются новые боезаряды, некоторые специалисты полагают, что их нужно испытывать не только в компьютерном, но и в натуральном виде.

Закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию договора о ядерных испытаниях, Путин подписал в ноябре 2023 года. Месяцем ранее он напомнил, что США до сих пор не ратифицировали документ. В МИД России подчеркнули, что возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов с американской стороны.