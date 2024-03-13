* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 13 марта, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Видеоролик экстремистов украинского «Легиона «Свобода России» (формирование признано террористическим и запрещено в РФ), 12 марта заявивших о прорыве на территорию России и «взятии под контроль села Тёткино» в Курской области, был записан в Харьковской области на Украине, сообщило 13 марта украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Ролик появился утром, в нем экстремисты утверждали, что уже якобы продвигаются по территории российского села и «передавали привет». При этом волонтёры проекта GeoConfirmed установили геолокацию места съёмок. Оказалось, что видео было снято в посёлке Рыжёвка на Украине неподалёку от границы с Россией.

Источники некоторых изданий в среде террористов позднее подтвердили, что ролик был снят на территории Украины, отметили журналисты «Страны. ua». При этом сами боевики попытались оправдать постановку тем, что якобы видео снималось «перед штурмом Тёткино». Тем не менее, никаких рфактов и доказательств проникновения ДРГ в российский посёлок украинские террористы не предоставили, а в своём же ролике утверждали, что находятся непосредственно в Тёткино.

В целом, постановочные съёмки «успехов» для украинской стороны не редкость. Боевиков «Легиона «Свобода России» ранее в соцсетях неоднократно уличали в обмане. Кроме того, в 2022 году экс-глава управления Службы безопасности Украины по Харьковской области Роман Дудин рассказал, что бойцы ВСУ сами принесли погранстолб к границе с Белгородской областью и сняли ролик о якобы продвижении войск ВСУ к российской границе.

Бывший глава СБУ по Харьковской области подчеркнул, что в результате съёмок погибли четверо украинских военнослужащих, а трое получили ранения.

Украинские диверсанты предприняли попытки прорваться на территорию России с трёх направлений 12 марта. ВС России и погранслужба ФСБ сорвали все попытки. Были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Тёткино в Курской области. Кроме того, террористы при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области.

Украинские террористические формирования в результате своих действий потеряли 234 боевика, семь танков и три боевые машины пехоты Bradley, уточнил вечером 12 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России вечером 12 марта в своём Telegram-канале опубликовало кадры из Тёткино, вблизи которого в тот же день была пресечена попытка прорыва государственной границы украинскими диверсантами. На кадрах запечатлён «пустой» населённый пункт и спокойная обстановка.