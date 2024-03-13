Москва, 13 марта, 2024, 18:18 — ИА Регнум. С момента выхода в большой вольер панду Катюшу в Московском зоопарке посетили более 40 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента культуры.

РИА Новости / Алексей Майшев

«За первые пять дней Катюшу увидели больше 40 тысяч человек. В павильон «Фауна Китая» сейчас заходят почти все гости зоопарка», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что детёныш панды Катюша впервые появилась в большом вольере столичного зоопарка, а с 8 марта её смогут увидеть посетители павильона «Фауна Китая».

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Мэр напомнил, что ранее Катюша находилась в небольшом помещении, недоступном для посетителей. Там под присмотром специалистов животное было вместе с мамой Диндин.

Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Родителей малышки-панды Жуи и Диндин привезли в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем. Панды являются достоянием Китая, и передача животных в другую страну стала знаком большого доверия.

В Москву в связи с рождением детёныша приехали зоологи из Китая, они осмотрели маленькую медведицу. Панда уже весит 15 кг. В январе жители Москвы провели голосование и выбрали ей имя. Большинством голосов панду назвали Катюша.