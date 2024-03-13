Москва, 13 марта, 2024, 18:10 — ИА Регнум. В России в перспективе ближайших 10 лет возраст молодёжи могут повысить как минимум до 38 лет, считает гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в 2020 году подписал закон о молодёжной политике в стране, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.

«На мой взгляд, лет через 10 реально встанет вопрос о том, чтобы на несколько лет хотя бы, может быть, года на три, повысить верхнюю планку», — сказал он на Международной выставки-форума «Россия».

По его словам, повышение возраста молодёжи в том числе будет означать, что Россия готова расширять меры поддержки, которые сейчас оказываются молодым гражданам.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля Путин заявил, что надёжные жизненные ориентиры и традиционные ценности молодёжи России — это залог будущего страны.

Российский лидер отметил, что молодёжь должна учиться на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования, а также знать историю.

29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию глава государства заявил, что до конца 2024 года в России должен быть запущен новый национальный проект «Молодёжь России».