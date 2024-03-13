Вашингтон, 13 марта, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Американская администрация считает маловероятным достижение в обозримой перспективе каких бы то ни было значимых договоренностей по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем, заявил 13 марта первый заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Фрэнк Роуз.

Global Look Press

«Несмотря на то, что какие-либо крупные соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, вероятно, недостижимы в ближайшее время, я считаю, что у контроля над вооружениями есть будущее», — сказал эксперт, выступая в вашингтонском Институте Брукингса.

По его словам, контроль над вооружениями в будущем будет охватывать новых действующих лиц, перспективные технологии и новых экспертов.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что в случае, если США проведут ядерные испытания, РФ может сделать то же самое.

Путин напомнил, что есть договор о запрете испытаний подобного рода. США не ратифицировали его, и Россия для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию. Договор не вступил в законную силу окончательно.

В ноябре российский лидер подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Частью договора стала Международная система мониторинга. Это глобальная сеть, которая после завершения строительства будет состоять из 321 станции и 16 лабораторий, размещенных в 89 странах. Работа над созданием сети началась в 1997 году. Сейчас ввели в строй около 90% объектов. Российский сегмент МСМ состоит из 32 объектов.

Глава Национального управления ядерной безопасности при американском минэнерго Джилл Хруби в ноябре 2023 года заявила, что Вашингтон хотел бы возобновления диалога с Россией по теме контроля над вооружениями. По её словам, началу такого диалога мешает отсутствие позитивной атмосферы.