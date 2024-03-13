Москва, 13 марта, 2024, 18:06 — ИА Регнум. По итогам 2023 года все основные 25 показателя национального проекта «Здравоохранение» достигнуты. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время заседания комитета Государственной Думы по охране здоровья.

Виталий Белоусов/РИА Новости Михаил Мурашко

«Национальный проект («Здравоохранение». — Прим. ред.) — самый масштабный, девять федеральных проектов, на период 2019–2024 годов запланировано 1,7 трлн рублей. И, конечно, по итогам нацпроекта 2023 года все 25 основных показателей достигнуты», — пояснил Мурашко.

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. В задачи нацпроекту входят улучшение, качество и доступность медобслуживания. В том числе обновление и модернизация медицинской инфраструктуры, внедрение новых методов в профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, а также ликвидация кадрового дефицита отрасли.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию Путин объявил о запуске нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Нацпроект призван помочь росту продолжительности жизни в России, сказал глава государства.

Глава государства сообщил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, вернувшись на допандемийный уровень. К 2030 году средняя продолжительность жизни должна вырасти до не менее чем 78 лет, а далее — до не менее чем 80 лет.

Особое внимание в этом вопросе будет уделено сельским жителям, отметил президент.

Россия продолжит реализацию федеральных проектов по борьбе с диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сказал Владимир Путин. В стране будет создана новая программа по охране материнства, заявил также президент. Приоритетами этой программы станут расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров и детских поликлиник.