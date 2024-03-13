Мурашко заявил о достижении показателей нацпроекта «Здравоохранение»
Мурашко: основные показатели нацпроекта «Здравоохранение» за 2023 год достигнуты
Москва, 13 марта, 2024, 18:06 — ИА Регнум. По итогам 2023 года все основные 25 показателя национального проекта «Здравоохранение» достигнуты. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время заседания комитета Государственной Думы по охране здоровья.
«Национальный проект («Здравоохранение». — Прим. ред.) — самый масштабный, девять федеральных проектов, на период 2019–2024 годов запланировано 1,7 трлн рублей. И, конечно, по итогам нацпроекта 2023 года все 25 основных показателей достигнуты», — пояснил Мурашко.
Национальный проект «Здравоохранение» реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. В задачи нацпроекту входят улучшение, качество и доступность медобслуживания. В том числе обновление и модернизация медицинской инфраструктуры, внедрение новых методов в профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, а также ликвидация кадрового дефицита отрасли.
Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию Путин объявил о запуске нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Нацпроект призван помочь росту продолжительности жизни в России, сказал глава государства.
Глава государства сообщил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, вернувшись на допандемийный уровень. К 2030 году средняя продолжительность жизни должна вырасти до не менее чем 78 лет, а далее — до не менее чем 80 лет.
Особое внимание в этом вопросе будет уделено сельским жителям, отметил президент.
Россия продолжит реализацию федеральных проектов по борьбе с диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сказал Владимир Путин. В стране будет создана новая программа по охране материнства, заявил также президент. Приоритетами этой программы станут расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров и детских поликлиник.