Москва, 13 марта, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Эксперимент по маркировке строительных материалов в потребительской упаковке пройдёт в России с 15 марта по 1 декабря 2024 года. Сроки его проведения утвердило правительство страны.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

В постановлении отмечается, что эксперимент будет проходить на добровольной основе. В нём могут участвовать производители цемента, бетонных и строительных сухих смесей, а также строительных растворов. Кроме того, к нему присоединятся импортёры вышеназванных видов строительных материалов, а также организации оптовой и розничной торговли.

В правительстве ожидают, что с помощью этого эксперимента сформируется общая модель и порядок маркировки, а также отработаются оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале министерство промышленности и торговли России предложило провести эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков. Ведомство утвердило, что он пройдет с 1 июня 2024 года по 28 февраля 2025 года.

Отмечалось, что участие в этом эксперименте также является добровольным, а оборудование и коды маркировки будут предоставлены на безвозмездной основе. Поэтому эксперимент никак не отразится на ценах на продукцию, заверило ведомство.

Вместе с тем, с 15 января 2024 года в России уже стартовал эксперимент по маркировке бытовой химии и косметики. Он продлится до 28 февраля 2025 года.