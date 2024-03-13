Москва, 13 марта, 2024, 21:57 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции обнаружили трелёвочный трактор ТДТ-55 с зенитной пушкой АЗП-57, сообщил Telegram-канал «Артиллерия».

Александр Полегенько/ТАСС

Авторы канала опубликовали несколько фотографий необычной машины.

«Трелёвочный трактор ТДТ-55 никогда в жизни и не думал, что к нему принайтуют 57-мм автоматическую зенитную пушку АЗП-57 комплекса С-60», — сказано в публикации.

По этим данным, машина ранее применялась штурмовыми отрядами частной военной компании.

Скорострельность указанной автоматической пушки калибра 57 мм составляет 70 выстрелов в минуту. Она может использовать бронебойные и осколочные снаряды.

Гусеничный трелёвочный трактор ТДТ-55, производившийся в 1966–2003 годах, был предназначен для вывозки и штабелирования леса и приспособлен для работы в сложных условиях.

Как передавало ИА Регнум ранее, в апреле 2023 года сообщалось, что ВСУ в боях за Артёмовск использовали «бронированных мутантов» — переделанную боевую бронетехнику неизвестного назначения. По словам российских военкоров, у бронемашины на базе советского танка Т-64 отсутствовала башня с крупнокалиберным орудием, при этом «бронемутант» был вооружён пулемётом и обвешан динамической защитой первого поколения «Контакт-1». По одному из предположений, подобные объекты были необычной версией бронированной ремонтно-эвакуационной машины.