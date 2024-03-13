Москва, 13 марта, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Если польские войска войдут на территорию нынешней Украины, киевский режим может потерять все земли, на которых будут находиться польские военнослужащие. Об этом 13 марта корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что польский поход на Украину не закончится ничем хорошим.

Данилин отметил, что поляки рассматривают украинцев как своих холопов, а значительную часть территории Украинской Советской Социалистической Республики времён СССР Польша считает своей.

«Поэтому, когда президент России Владимир Путин говорит, что поляки точно не уйдут — это является правдой, потому что они действительно «спят и видят», как забрать себе, по крайней мере, Восточные кресы. Как они это оформят на бумаге — это уже другой вопрос. Но то, что если по приглашению или без приглашения украинцев польские войска войдут на территорию Украины, то она может попрощаться со всеми землями, на которых будут находиться польские военнослужащие», — заявил политолог.

Он отметил, что Польша так или иначе завладеет этими территориями и никогда не вернёт мирным путём. При этом воевать с поляками у украинцев не хватит сил, никто их в этом не поддержит, и у Украины нет никаких перспектив в этом отношении. Поэтому президент России и сказал, что ничем хорошим такой поход на Украину не закончится, пояснил Данилин.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что слова президента России имеют под собой серьёзные основания. С одной стороны, Польша неоднократно выражала активную поддержку киевскому режиму в борьбе с Россией, что неудивительно, учитывая размах русофобии в Польше.

С другой стороны, сложные темы польско-украинских отношений постоянно обсуждаются не только историками, но и остаются в активном политическом дискурсе. Это означает, что польские власти и различные политические силы хотели бы, чтобы на повестке дня оставались темы, которые могли бы послужить основанием для вторжения Польши на территорию Украины, отметил Новиков.

По его словам, сегодняшние события позволяют полякам, при определённых условиях, сделать это под благовидным предлогом, договорившись с киевским режимом о том, что ввод польских войск будет осуществлен в интересах Украины для обеспечения безопасности.

«Ясно, что никакой любви к Украине поляки не испытывают. Речь идёт о реализации своих собственных планов и восстановлении того, что они считают исторической справедливостью. Поэтому любой ввод войск Польши на территорию Украины будет означать вступление Польши в новый этап долгой кампанию, направленной на расширение собственных границ», — подчеркнул депутат.

Как передавало ИА Регнум, российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что если власти Польши введут войска на Украину в надежде вернуть земли, которые считают своими, то они оттуда не уйдут. По словам российского лидера, поляки «спят и видят», когда вернут себе «исторические земли, которые Сталин у них отобрал и отдал Украине».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша рассматривает возможность установления контроля над Западной Украиной путём размещения там своих войск. По его словам, у СВР есть информация о том, что на Западе появляется осознание того, что поражение Киева — это только вопрос времени и никакая помощь не способна поддержать Украину.