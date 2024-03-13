Воронеж, 13 марта, 2024, 17:17 — ИА Регнум. В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Уважаемые воронежцы. На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал глава области в Telegram-канале.

Вместе с тем губернатор посоветовал жителям региона следить за оповещениями от правительства региона или от МЧС России.

«Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — указал Гусев.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Белгородской области под обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ) попало село Тишанка Волоконовского района.

По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела пострадавших нет, в одном частном жилом домовладении повреждена хозяйственная постройка.

На месте работают оперативные службы. Подомовый обход продолжается, уточнил Гладков.

В течение ночи и утра 13 марта российские средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью 11 вражеских дронов, сообщило Минобороны РФ. Всего за этот период времени было перехвачено и уничтожено 58 беспилотных летательных аппаратов над разными регионами России: в Брянской области — восемь, Воронежской — 29, Курской — восемь, в Ленинградской и Рязанской областях — по одному, уточнило ведомство.