Варшава, 13 марта, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Польша депортировала двух украинских журналистов, задержанных за съёмку грузоперевозок на границе с Калининградской областью. Об этом сообщило издание Район. in. ua, на которое работали задержанные.

Michal Fludra/Global Look Press

Журналистов задержали 7 марта, а через два дня выслали из страны. Польские власти признали украинцев угрозой национальной безопасности, так как они фотографировали объекты критической инфраструктуры. Носители информации у них изъяли.

Въезд в Шенгенскую зону им закрыли на пять лет.

Телеканал Polsat 28 февраля сообщал о задержании двух журналистов, представившихся сотрудниками газеты «Украинская правда», в районе границы с Белоруссией. Они незаконно использовали беспилотник и снимали железнодорожные объекты. После допроса и изъятия носителей информации задержанных отпустили.

Все четверо задержанных журналистов утверждали, что редакции поручили им исследовать грузооборот Польши с её восточными соседями в условиях блокады пунктов пропуска на польско-украинской границе.

Как сообщало ИА Регнум, с ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры проводят на границе с Украиной акции протеста, блокируя КПП. Фермеры требуют ограничить или полностью перекрыть поступление в страну дешёвой украинской сельхозпродукции.