Курск, 13 марта, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил 13 марта губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Николай Гынгазов/ТАСС

«В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее МЧС предупреждало об авиационной опасности в Курске и Курском районе.

Губернатор региона также информировал, что в Курской области ночью 13 марта средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника.

Этой же ночью, 13 марта, российские военные отразили атаку украинских беспилотников. В небе над Курском были сбиты два вражеских дрона.

Днём ранее Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Курской области. Нарушений государственной границы не допущено.

Также 13 марта стало известно, что житель села Кульбаки в Курской области умер в больнице после обстрела населённого пункта 10 марта со стороны ВСУ. В тот же день в результате обстрела села погибла мирная жительница.