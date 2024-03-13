Мелитополь, 13 марта, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего гражданина Украины, сообщило ИА Регнум надзорное ведомство.

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Мужчину обвиняют по ч. 1, пп. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ), а также ч. 1 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 222.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту взрывчатых веществ).

По версии следствия, летом 2023 года обвиняемый, у которого был долг в размере 60 тыс. рублей перед другим гражданином, согласился на условиях погашения этого долга приобрести и хранить взрывчатые вещества, чтобы в дальнейшем совместно незаконно сбыть эти вещества. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.

В июле 2023 года обвиняемый через мессенджеры получил фотографии, описания и координаты нескольких тайников в Мелитополе. Из них он должен был забрать уже упакованные взрывчатые вещества, перевезти их и бесконтактным способом сбыть в Бердянске.

В момент изъятия взрывчатки из одного из тайников обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При нём было обнаружено 0,5 кг гексогена, а в организованном им тайнике находилось пять тротиловых шашек общей массой 2 кг. Позднее в ходе оперативно-розыскных мероприятий в другом тайнике, организованном обвиняемым, было обнаружено семь полимерных мешков со взрывчатым веществом — бездымным порохом общей массой более 119 кг.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в Мелитопольский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 февраля Московский областной суд приговорил 11 участников банды, созданной гражданами Украины для похищения россиян и завладения их имуществом, к разным срокам заключения от девяти до 19 лет. Они были признаны виновными в организации преступного сообщества или участии в нём, в похищении человека, грабеже, покушении на похищение человека, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств и других преступлениях.

Также в феврале 2024 года сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Республики Крым. Сотрудники службы задержали группу из трёх граждан России, которые по заданию СБУ в Симферополе готовили подрыв автомобиля. Задержанные дали признательные показания. У подозреваемых, в частности, обнаружили и изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство.