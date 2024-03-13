Москва, 13 марта, 2024, 17:10 — ИА Регнум. В России с марта 2024 года можно предъявлять электронный посадочный на самолёт вместо бумажного документа, сообщила 13 марта пресс-служба Росавиации на своём сайте.

Илья Тимин/РИА Новости

«С марта 2024 года отчитаться о расходах на приобретение авиабилета можно с помощью электронного посадочного талона вместо бумажного документа. Тем самым Минтрансом совместно с Минфином сняты все барьеры для массового внедрения в России электронного посадочного талона», — говорится в сообщении.

Так, говорится в разъяснениях Минфина, если авиабилет приобретён в электронном виде, то документом, подтверждающим расходы на покупку билета, является сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрутная квитанция электронного авиабилета, в которой указана стоимость перелёта.

Для подтверждения факта перелёта теперь достаточно в дополнение к электронному билету предоставить в бухгалтерию электронный посадочный талон, оформленный авиакомпанией при онлайн-регистрации на рейс.

Как передавало ИА Регнум, министерство транспорта России может запретить людям без билетов проходить на территорию аэропортов в момент наивысшего уровня опасности. Как пояснили в ведомстве, если подобную меру примут, то её использование будет носить кратковременный характер и для конкретной воздушной гавани.

Также ранее сообщалось, что перевозчиков хотят обязать передавать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности, кроме паспортных данных пассажиров, номера их телефонов, сведения о билетах, IP-адреса, информацию об учётных записях пользователей, а также данные банковских карт.

По материалам СМИ, эти данные должны передавать перевозчики на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении. Исключения составят рейсы между Москвой и Подмосковьем, Санкт-Петербургом и Ленобластью.