Ставрополь, 13 марта, 2024, 17:04 — ИА Регнум. За полную утрату имущества после пожара жители Ставропольского края могут получить компенсацию в размере 100 тыс. рублей, за частичную утрату — 50 тыс. рублей. Также каждому пострадавшему положено по 10 тыс. рублей. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС по региону Сергей Москвитин.

Пожар в доме

С 2024 года в законах определены ситуации, в которых ставропольцы могут рассчитывать на компенсацию после пожаров, поясняет издание «Победа26». Так, если пожар переходит с открытых территорий до домовладения, вводится режим ЧС, и граждане имеют право получить выплату. Тот же механизм возмещения убытков действует, если пожар техногенного характера.

По закону каждому пострадавшему за счёт государственных средств выплатят по 10 тыс. рублей, за полную утрату имущества — 100 тыс. рублей, за частичную — 50 тыс. рублей.