Ставрополь, 13 марта, 2024, 16:56 — ИА Регнум. На Ставрополье благодаря мониторингу и профилактике снижается количество ландшафтных пожаров. Об этом рассказал первый заместитель начальника филиала ПАСС СК — «Противопожарная служба Ставропольского края» Игорь Белоусов.

ГУ МЧС Травяные пожары. Работа спасателей

«Люди, невзирая ни на какие запреты, стремятся в лес, на шашлыки. Радует, что идёт систематический мониторинг, егеря регулярно такое пресекают», — цитирует Белоусова издание «Победа26».

Мониторинг лесных полос на предмет несанкционированных костров стал главным способом профилактики от лесных пожаров. Кроме того, в крае проводят очистки от сухой травы, создают минерализованные полосы.

Замначальника ГУ МЧС по региону Сергей Москвитин добавил, что эффективно бороться с ландшафтными возгораниями помогает особое оборудование — ранцевый огнетушитель.

«Самое эффективное средство тушения ландшафтных пожаров — ранцевый огнетушитель. Он эффективен на удалённой от источника водоснабжения территории», — сказал Москвитин. Он пояснил, что такой огнетушитель представляет собой мобильное и удобное устройство, при помощи которого удобно тушить ландшафтные пожары на большой территории.

«Поэтому мы стараемся нацелить наши органы муниципальной власти, чтобы мы в экипировке в сезон повышенной пожароопасности имели это оборудование», — добавил Москвитин.