Москва, 13 марта, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Из-за действий Запада украинский кризис может обрести общеевропейский масштаб, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Так она ответила на вопрос о рисках эскалации кризиса и увеличения масштаба конфликта.

«В результате необдуманных провокационных действий даже одной-двух стран — членов ЕС или НАТО украинский кризис может абсолютно спокойно выйти за свои географические рамки, приобрести совершенно иной масштаб и развиваться бесконтрольно», — заявила официальный представитель МИД.

Остановка поставок оружия Киеву и прекращение поддержки действующего киевского режима предотвратит дальнейшую эскалацию конфликта, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, также 13 марта Захарова отметила, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода западными странами войск на Украину свидетельствуют: государства НАТО начали раздел Украины. Как это свойственно западным странам, свои намерения они маскируют, объясняя собственные намерения якобы желанием оказать противодействие России, отметила она.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками летального вооружения Украине. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что новые поставки оружия Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, а лишь затягивают конфликт и увеличивают страдания жителей Украины.

В январе 2024 года Минобороны заявило, что финансовую поддержку киевскому режиму оказывают 54 иностранных государства, а общий объём их затрат составил более 203 млрд долларов. Иностранные государства поставили ВСУ более 1600 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, более 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников.