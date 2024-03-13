Москва, 13 марта, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Конкурс «Лидеры России» абсолютно точно способствует созданию эффективно работающих социальных лифтов, заявила депутат Госдумы Юлия Оглоблина порталу общественно-политических дебатов Publico.

Кирилл Каллиников / РИА Новости

«На себе и своём примере я могу об этом уверенно сказать, потому что благодаря победе в конкурсе «Лидеры России. Политика» мне открылась возможность пройти обучение в Высшей школе управления РАНХиГС вместе с федеральными, уже действующими политиками», — поделилась она.

Оглоблина рассказала, что её наставником была Ирина Яровая. После этого, добавила она, уже с огромным багажом полученных знаний и опыта, было принято решение участвовать в выборах в Государственную Думу по одномандатному округу Мордовский.

«И, конечно же, без всей той базы, полученной в ходе участия в конкурсе «Лидеры России. Политика», я уверена, что победить на выборах мне было бы сложно и вряд ли возможно», — отметила депутат.

Политтехнолог Олег Матвейчев считает, что с приходом к власти Владимира Путина начались кадровые изменения, которые позволили упорядочить кадровый процесс в 2000-х гг.

«Во власти избавились от криминала, постепенно стали улучшать кадровый состав, но все же мало того, что у человека нет криминального прошлого, руководители должны быть ещё и эффективными управленцами», — заявил он.

По словам эксперта, понять, что человек — эффективный управленец, возможно как раз через кадровые конкурсы, в кадровый резерв можно попасть, только получив определённые заслуги и рекомендации, которые объективно проверяемы.

«Сейчас мы видим, что качество кадров улучшилось, а главный принцип, что на государственную службу должны попадать люди честные и профессиональные», — добавил он.

По словам политолога Арсения Майорова, конкурс «Лидеры России» открыл для многих феномен социальных лифтов с совершенно новой стороны. Ему, как победителю конкурса «Лидеры России. Политика» приятно осознавать, что проект получил заслуженное признание не только со стороны сообщества пассионарных и талантливых людей из всех уголков страны, но и со стороны президента России и его команды.

«Для меня это признак того, что на сегодняшний день конкурс стал неотъемлемым элементом устойчивой системы государственного управления, в основе которой находятся профессиональные и разносторонне развитые кадры», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта президент Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России» назвал его самым крупным кадровым форумом в стране и во всём мире.

По данным организаторов, за пять сезонов через систему прошли более 1 млн человек, 14 тыс. участников вышли в полуфинал. Победителями признали 521 участника, более 470 из них заняли высокие должности. За время пятого, юбилейного сезона заявки на конкурс отправили почти 160 тыс. человек из всех регионов страны.